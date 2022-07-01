В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Интенсивность обстрелов Донецка снизилась за несколько дней. Об этом заявил заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

«С начала месяца (июня — прим. «Ленты.ру») на протяжении трех недель приблизительно интенсивность обстрелов Донецка была очень высокой», — сообщил Безсонов. По его сведениям, город чаще всего обстреливали в светлое время суток.

Замминистра также отметил, что приблизительно за пять дней число ударов по городу снизилось.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в июле жители города перейдут с украинского телефонного кода на российский. В мае аналогичный переход начался в Херсонской и Запорожской областях.