Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о снижении интенсивности обстрелов Донецка

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Интенсивность обстрелов Донецка снизилась за несколько дней. Об этом заявил заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

«С начала месяца (июня — прим. «Ленты.ру») на протяжении трех недель приблизительно интенсивность обстрелов Донецка была очень высокой», — сообщил Безсонов. По его сведениям, город чаще всего обстреливали в светлое время суток.

Замминистра также отметил, что приблизительно за пять дней число ударов по городу снизилось.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в июле жители города перейдут с украинского телефонного кода на российский. В мае аналогичный переход начался в Херсонской и Запорожской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
В ЛДПР отреагировали на появление Университета имени Жириновского в Москве
Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве
В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека
На месте скандального памятника «Аленке» открыли новый
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.