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Эрдоган рассказал о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

Фото: Europa Press / E. Parra. Pool / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент ведется подготовка телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским главой государства Владимиром Зеленским. Его слова передает «Коммерсантъ».

Турецкий президент рассказал, что беседы с российским и украинским коллегами пройдут для реэкспорта сельскохозяйственной продукции на фоне текущей проблемы в вывозом зерна из украинских портов. «Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям», — уточнил он.

Эрдоган резюмировал, что дальнейшие шаги Анкары будут определены после ответа Путина и Зеленского.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках запуска стамбульского механизма на первом этапе рассматривает открытие трех коридоров для вывоза зерна из портов Одессы. До этого стало известно, что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы.

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Виктория Кондратьева
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