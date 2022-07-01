В ЕС усомнились в выводе российских войск с острова Змеиный

Представитель Евросоюза усомнился в выводе российских войск с острова Змеиный

Европейский союз (ЕС) усомнился в выводе российских войск с острова Змеиный и проверяет заявление Минобороны России на соответствие действительности. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Евросоюза.

В ЕС подчеркнули, что Россия «не имеет права блокировать украинское побережье или его порты», и потребовали, чтобы Москва положила конец боевым действиям и «немедленно и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику с украинской территории в пределах международно признанных границ».

По словам представителя объединения, конфликт на Украине значительно усугубил мировой продовольственный кризис, который может быть «обращен вспять» только в случае прекращения боевых действий и вывода российских войск.

30 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска выполнили задачи спецоперации на острове Змеиный, в связи с этим в качестве «шага доброй воли» было принято решение о выводе гарнизона Вооруженных сил РФ с острова. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.