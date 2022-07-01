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Самый толстый мужчина Великобритании набрал 349 килограммов и умер в 37 лет

The Sun: самый толстый мужчина Великобритании Мэттью Кроуфорд умер в возрасте 37 лет

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Мужчина, который считался самым толстым человеком Великобритании и весил 349 килограммов, умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает The Sun.

Мэттью Кроуфорд получил известность, когда провел 18 месяцев в больнице города Саттон-ин-Ашфилд, графство Ноттингемшир, где его разместили на усиленных кроватях. Это обходилось Национальной службе здравоохранения в семь тысяч фунтов стерлингов (456 тысяч рублей) в неделю.

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Кроуфорд оставался в больнице дольше нужного, поскольку обеспечить ему уход на дому было невозможно. При этом он занимал четыре койки, необходимые для лечения больных. Во время лечение Кроуфорд заказывал пиццу и китайскую еду навынос. Сохранились фото, на которых он позирует в больничной койке с бутылкой шампанского.

Когда Кроуфорда выписали, он присоединился к группе для желающих похудеть, но неизвестно, удалось ли ему сбросить вес. Сообщалось, что он тратил пособия по безработице на 65-дюймовый телевизор и различные спортивные и развлекательные подписки. Кроме того, мужчина якобы оскорблял четырех медсестер, которые ухаживали за ним.

Друзья Кроуфорда сообщили, что на минувшей неделе он снова оказался в больнице и скончался от сепсиса и отказа внутренних органов.

Ранее сообщалось, что признанный виновным в нескольких изнасилованиях житель Шотландии, утверждавший, что его лишний вес является веской причиной не появляться в суде, скончался. До заключения он весил около 152 килограммов, в тюрьме он придерживался диеты и смог сбросить около 44 килограммов.

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Алиса Дмитриева
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