Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Крыма в Херсон

Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Крыма в Херсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

«Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены», — сказал он.

Проезд в прямом и обратном направлениях по маршрутам Симферополь — Херсон и Симферополь — Мелитополь обойдется пассажирам в 1300 рублей, билеты на направление Симферополь — Бердянск будут стоить 1800 рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и территориями Запорожской и Херсонской областей. По его словам, соответствующее решение принято из соображений безопасности, так как работы по ее обеспечению на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь и Джанкой — Херсон не завершены до конца.