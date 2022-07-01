Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»

Кихара: Япония надеется, что решение России по «Сахалину-2» не повлияет на ее интересы

Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press

Правительство Японии надеется, что решение Москвы сделать оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» российское ООО не повлияет на ее права и интересы в данном проекте. Так отреагировал на соответствующее решение президента России Владимира Путина заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что ущерб правам и интересам нашей страны в отношении природных ресурсов не должен быть нанесен», — заявил Кихара. По его словам, сейчас Токио изучает детали решения и не готов дать ответ касательно своих дальнейших действий.

В пресс-службах корпораций Mitsui и Mitsubishi агентству сообщили, что они также проясняют ситуацию вокруг решения российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Согласно документу, имущество оператора проекта будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США оценили три возможных исхода конфликта на Украине
Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
Найден препарат для лечения COVID-19
Названы самые доступные для москвичей авианаправления
В России предложили запретить выдачу льготной ипотеки на «однушки» и студии
Психолог назвала эффективные способы улучшить отношения в паре
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок
Названа возможная причина вспышки COVID-19 в КНДР
Россиянам раскрыли способы сократить платежи по ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.