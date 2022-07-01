Новый вид татуировок стал популярным трендом в семьях с детьми

Daily Mail: татуировки по эскизам детских рисунков стали популярным трендом в соцсетях

Татуировки, сделанные по эскизам детских рисунков, стали новым трендом в социальных сетях. На последние публикации пользователей сообщества «Гадкие семейные советы и идеи» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратили внимание в Daily Mail.

В упомянутой группе, насчитывающей более миллиона подписчиков, появились фотографии родителей с тату на различных частях тела. Среди популярных изображений — цветы, сердца, портреты близких и надписи.

Так, одна из юзерш продемонстрировала свою руку с рисунком в виде неровного силуэта человека. «Вчера я сделала первую татуировку — это автопортрет моего сына, подписанный его именем. Мальчику всего пять лет, мне так нравится!» — поделилась она эмоциями в посте.

Еще одна женщина разместила снимок голени с тату из четырех сердец с ломаным контуром, в центре каждого из которых располагалась заглавная буква английского алфавита. «Я попросила своих сыновей постараться и нарисовать мне сердца с любовью», — объяснила пользовательница соцсети.

Другие подписчики сообщества также принялись размещать посты с личными фотографиями и историями. «Я набила улыбающееся лицо, которое впервые нарисовал мой двухлетний ребенок», «Моя дочь очень переживала, когда пыталась вывести слова "я тебя люблю". Теперь они украшают мое плечо», «Это не шляпа, как бы вы могли подумать. Это моя голова и волосы!» — рассказывали они.

В июне сообщалось о жительнице Великобритании Милли Блейк, которая посвятила татуировку своему молодому человеку и обнаружила ошибку после сеанса. Девушка набила обозначения знаков зодиака на лодыжке: символ Весов был адресован матери, Тельца — отцу, а Рыб — ее 20-летнему возлюбленному Рису Смиту. Увидев тату, бойфренд рассмеялся. Оказалось, что мастер изобразил на коже клиентки знак Овна вместо Рыб.