Девушка посвятила тату возлюбленному и обнаружила в ней ошибку после сеанса

Британка Милли Блейк рассмешила своего бойфренда ошибкой в посвященном ему тату

Жительница Великобритании Милли Блейк посвятила татуировку своему молодому человек и обнаружила ошибку после сеанса. Ее историей заинтересовались журналисты Mirror.

Во время отдыха с друзьями в Болгарии 19-летняя британка решила сделала рисунок на теле, в который вложила тайный смысл. Девушка набила обозначения знаков зодиака на лодыжке: символ Весов был адресован матери, Тельца — отцу, а Рыб — ее 20-летнему возлюбленному Рису Смиту.

Увидев тату, бойфренд рассмеялся. Оказалось, что мастер изобразил на коже клиентки знак Овна вместо Рыб. «Я так хотела, чтобы это было романтично и значимо. Я вообще не понимаю, как это могло случиться», — вспоминает девушка.

Позже выяснилось, что во время сеанса Блейк искала нужный символ в поисковой системе Google и случайно показала татуировщику неверное изображение. «Теперь надо мной смеются все, даже родители и их коллеги на работе», — рассказала она.

Ранее в июне жители Вашингтона Карин и Терри Оуэнс набили на веках клятву в вечной любви после знакомства в Tinder. Американцы впервые встретились в 2019 году и поженились спустя несколько недель. Тело мужчины на данный момент покрыто рисунками на 95 процентов, а его жены — на 65 процентов.