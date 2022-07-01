Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла

В Краснотурьинске женщина спрятала тело новорожденной дочери от медиков под кроватью

В Краснотурьинске Свердловской области женщина завернула тело новорожденной дочери в полотенце и спрятала его от медиков в ящике под кроватью. Об этом сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».

По данным издания, в тот же день россиянка умерла. Знакомые женщины рассказали, что она специально перетягивала себе живот и пыталась скрыть беременность. Жительница Краснотурьинска приняла решение рожать дома. Услышав сильные крики из ее квартиры, соседи вызвали бригаду медиков.

«Врачи же стали смотреть пациентку и обнаружили, что она родила, однако никаких свидетельств о рождении, ни самого ребенка не было», — пояснила знакомая погибшей. У женщины начался сепсис, ей предложили лечь в больницу, но она отказалась.

Россиянка объяснила это тем, что боится оставлять дома других детей. Позднее местные журналисты узнали, что женщина действительно одна воспитывала двух сыновей 9 и 13 лет. У мальчиков были разные отцы.

Погибшая нигде не работала и на протяжении всей беременности в женскую консультацию не обращалась. Официальных комментариев по этой ситуации правоохранительные органы Свердловской области пока не дали.

Ранее жительница села в Аргаяшском районе Челябинской области родила недоношенного ребенка и бросила его тело в туалете частного дома.