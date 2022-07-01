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Бывшее агентство звезды «Игры престолов» Лены Хиди подало на актрису в суд

Бывшее агентство звезды «Игры престолов» Хиди подало на нее в суд из-за невыплаты денег

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Бывшее агентство 48-летней звезды «Игры престолов», английской актрисы Лены Хиди подало на нее в суд. Об этом сообщает Independent.

Британская компания YMU, ранее называвшаяся Troika, через суд потребовала у артистки 1,5 миллиона долларов за комиссионные, которые агентство якобы не получило от звезды после съемок Хиди в нескольких проектах. Актриса сотрудничала с Troika с 2005-го по 2020 год.

Сообщается, что агентство потребовало от Хиди 500 тысяч долларов за участие в фильме Marvel «Тор: Любовь и гром», что составляет 7 процентов от ее гонорара. При этом, в окончательной версии фильма, премьера которого состоится через неделю, актриса не фигурирует.

Помимо этого, организация заявила, что Хиди должна выплатить 300 тысяч долларов в качестве процента за съемки в драме «9 пуль», а также 650 тысяч в качестве комиссионных за участие в сериале «Рита».

По информации издания, актриса заявила, что никогда не подписывала контракт с YMU, действуя в соответствии с устным соглашением с организацией. Звезда «Игры престолов» подчеркнула, что также состояла в американском агентстве CAA.

Помимо этого, Хиди добавила, что на роль в фильме «Тор: Любовь и гром» ее лично позвал режиссер картины Тайка Вайтити, что оспаривает способность YMU требовать комиссионных.

Ранее на американского рэпера, продюсера и автора песен Канье Уэста подали в суд, обвинив его в нарушении авторских прав.

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Анастасия Астахова
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