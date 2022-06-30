На Канье Уэста снова подали в суд

Диджей подал на Канье Уэста в суд, обвинив его в нарушении авторских прав

На американского рэпера, продюсера и автора песен Канье Уэста подали в суд. Об этом сообщает Billboard.

Исковое заявление в Окружной суд США в Нью-Йорке подал диджей Маршалл Джефферсон. Он обвиняет Уэста в нарушении своих авторских прав. По словам Джефферсона, рэпер использовал фрагмент его трека Move Your Body (также известный как The House Music Anthem) от 1986 года в своей песне Flowers из нового альбома Donda 2. В иске утверждается, что автор оригинальной композиции не давал разрешения на семплирование его песни. Сам отрывок повторяется в треке Flowers «как минимум 22 раза».

В своем заявлении Джефферсон также указал на «лицемерие» Уэста, который ранее позиционировал себя как «ярый защитник прав артистов». Сторона потерпевшего требует от хип-хоп исполнителя денежную компенсацию за ущерб в размере 150 000 долларов или в размере, установленном судом.

Ранее сообщалось о том, что Канье Уэст пригрозил судом названной в честь его альбома бургерной.