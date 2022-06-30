Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Канье Уэст пригрозил судом названной в честь его альбома бургерной

Рэпер Канье Уэст пригрозил судом хозяину бургерной с его изображением

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст пригрозил судом хозяину бургерной в Мельбурне, столице австралийского штата Виктория. Об этом сообщает DailyMail.

Сам ресторан, владелец которого являлся большим поклонником Уэста, был назвал в честь первого альбома исполнителя The College Dropout. Здание было украшено фресками с изображением артиста, а некоторые блюда были названы в его честь.

Адвокаты 45-летнего рэпера пригрозили хозяину заведения судом, заявив о том, что Канье не давал согласие на использование своих изображений и имени. Логотип ресторана был изменен, а фреска с его изображением — снята.

Владелец бургерной Марк Элкхури признался, что был разочарован угрозой судебного иска от исполнителя, так как, по его словам, созданное им заведение являлось «данью уважения» артисту.

В начале лета хип-хоп исполнитель решил сделать перерыв в своей карьере и не заниматься созданием новых музыкальных релизов на протяжении года.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье
«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски
Алжир захотел повысить цены на газ для Европы
Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение
Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма
В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»
Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада
Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.