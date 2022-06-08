Рэпер Канье Уэст решил на год отказаться от музыкальной карьеры

Американский рэпер Канье Уэст решил сделать перерыв в карьере. Об этом сообщает Complex со ссылкой на певца Vory, который работал над альбомом Уэста Donda.

По словам исполнителя, хип-хоп-артист захотел на год отказаться от создания новых музыкальных релизов. «Он разбирается со своим собственным дерьмом. Это мой парень, я многому научился у него», — сказал Vory.

Он добавил, что в настоящее время Уэст не хочет разговаривать с ним. Они общаются через лучшего друга и помощника Уэста.

Ранее Канье Уэст внезапно отказался от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла». Об этом сообщила его команда, однако причины этого решения названы не были. Источник издания TMZ утверждал, что музыкант страдает из-за личных проблем, связанных с недавним разводом с Ким Кардашьян и дальнейшими публичными скандалами с ней и ее новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

В марте Уэста отстранили от премии «Грэмми» из-за поведения в интернете. Петицию с требованием «отменить» Канье на «Коачелле» подписали более 28 тысяч человек, однако рэпер сам снял свою кандидатуру с программы фестиваля.