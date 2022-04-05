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Канье Уэст отказался от участия в фестивале «Коачелла»

Рэпер Канье Уэст внезапно отказался от участия в музыкальном фестивале «Коачелла»

Фото: Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст внезапно отказался от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella), который состоится 15 апреля в Калифорнии. Об этом пишет издание TMZ.

Исполнитель являлся одним из хедлайнеров мероприятия. Вместе с ним среди участников также заявлены Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Swedish House Mafia. О том, что рэпер отказался от участия, сообщила его команда, однако причины этого решения названы не были. По словам источника, сейчас Уэст страдает из-за личных проблем, связанных с недавним разводом с Ким Кардашьян и дальнейшими публичными скандалами с ней и ее новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Организаторы музыкального фестиваля, для которых решение Уэста стало неожиданностью, заявили, что в настоящее время нет артиста, который мог бы заменить Канье на площадке. Тем не менее руководство «Коачеллы» не держит на рэпера зла и желает ему поскорее справиться с трудностями.

Ранее Уэста отстранили от премии «Грэмми» из-за поведения в интернете. Петицию с требованием «отменить» Канье на «Коачелле» подписали более 28 тысяч человек, однако рэпер сам снял свою кандидатуру с программы фестиваля.

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Анастасия Астахова
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