Канье Уэста потребовали отстранить от участия в крупнейшем музыкальном фестивале

В сети появилась петиция с просьбой отстранить Канье Уэста от участия в «Коачелле»

В сети потребовали отстранить американского рэпера Канье Уэста от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella). Соответствующая петиция с просьбой вычеркнуть артиста из лайн-апа появилась на Change.org.

«Мы наблюдаем, как Канье уже более года преследует, манипулирует и причиняет вред Ким [Кардашьян], Питу [Дэвидсону] и другим людям. Кажется, никто не хочет противостоять ему, а тех, кто это делает, он подвергает критике. Совсем недавно он угрожал физической расправой. Абсурдно, что ему позволяют так себя вести. "Коачелле" и другим брендам, работающим с ним, должно быть стыдно. Они не должны предоставлять ему платформу для выступлений», — говорится в обращении.

В настоящее время петицию подписали более 28 тысяч человек.

19 марта стало известно, что Канье Уэста не пустят на «Грэмми» из-за его постов соцсетях. Музыканта решили отстранить от выступления, поскольку его неподобающее поведение в интернете может привести к «фиаско на шоу».