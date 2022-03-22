Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Канье Уэста потребовали отстранить от участия в крупнейшем музыкальном фестивале

В сети появилась петиция с просьбой отстранить Канье Уэста от участия в «Коачелле»
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В сети потребовали отстранить американского рэпера Канье Уэста от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella). Соответствующая петиция с просьбой вычеркнуть артиста из лайн-апа появилась на Change.org.

«Мы наблюдаем, как Канье уже более года преследует, манипулирует и причиняет вред Ким [Кардашьян], Питу [Дэвидсону] и другим людям. Кажется, никто не хочет противостоять ему, а тех, кто это делает, он подвергает критике. Совсем недавно он угрожал физической расправой. Абсурдно, что ему позволяют так себя вести. "Коачелле" и другим брендам, работающим с ним, должно быть стыдно. Они не должны предоставлять ему платформу для выступлений», — говорится в обращении.

В настоящее время петицию подписали более 28 тысяч человек.

19 марта стало известно, что Канье Уэста не пустят на «Грэмми» из-за его постов соцсетях. Музыканта решили отстранить от выступления, поскольку его неподобающее поведение в интернете может привести к «фиаско на шоу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Лобода ответила на включение в список нежелательных звезд на Украине
Обнаружен новый способ лечения болезни Паркинсона
Великобритания оценила зависимость от поставок топлива из России
Создательница юмористического шоу на ТНТ показала квартиру в Москве
Медведев предупредил о наплыве радикальных элементов с Украины в России
Глава ЛНР пообещал продолжить демилитаризацию Украины
Участник штурма Капитолия получил статус беженца в Белоруссии
Медведев прокомментировал ситуацию с криминалом в России
На Украине рассказали о поимке десятков российских «шпионов»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.