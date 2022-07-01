Посол ЛНР рассказал об атаке союзных сил на Лисичанск

Посол Мирошник: союзные силы ЛНР и России наступают на Лисичанск с четырех направлений

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что союзные силы Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил (ВС) России ведут наступление на Лисичанск с четырех направлений. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Союзные войска атакуют Лисичанск с четырех сторон», — написал Мирошник.

Он добавил, что в пригороде города «с юга и востока большинство населенных пунктов уже контролируются союзными войсками ЛНР и России».

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска. Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов: были захвачены пленные и иностранное оружие. Российская армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат, пояснил Кадыров. «Новая техника, новые умы и энергичные духом патриоты России покажут дальше, что нельзя с нами шутить», — написал чеченский глава.