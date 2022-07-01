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Российские авиакомпании захотели вернуть иностранные самолеты владельцам

«Ъ» узнал о желании российских авиакомпаний вернуть иностранные самолеты владельцам

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Российские авиакомпании S7 и AirBridgeCargo попросили у Минтранса разрешение вернуть самолеты иностранным владельцам, выяснил «Коммерсантъ». Перевозчики отправили заявления в апреле и мае, но ответ от ведомства до сих пор не поступил. Эксперты считают, что смысла оставлять эти самолеты в России нет.

В пресс-службе S7 подтвердили информацию, добавив, что намерены вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в России и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Эксплуатацию этой модели воздушных судов была запретили в России из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с их участием, но повторную сертификацию так и не осуществили.

По словам источника, близкого к владельцу AirBridgeCargo ГК «Волга-Днепр», компания добивается возврата 14 из 16 грузовых Boeing 747, сейчас все они находятся в аэропорту Шереметьево. Другие два самолета с февраля оставались в Шардже (ОАЭ) и Маране (США). В мае «Ъ» узнал, что российская сторона инициировала переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise (ОАЭ) о возврате самолетов с целью передать их в финансовый лизинг национальной авиакомпании ОАЭ Etihad. В «Волга-Днепр» намерены добиться совместной эксплуатации этих самолетов — если арабский перевозчик даст согласие, российскую компанию переоформят на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

Источник в Минтрансе заявил, что разрешение на такой шаг можно получить «через правительство по согласованию с Минтрансом». Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев счел решение вернуть Boeing 737-8 МАХ и грузовые самолеты более чем оправданным. По его словам, в данный момент объем российского рынка «явно недостаточен» для эффективного заполнения грузовых самолетов, а в остальном мире спрос остается на высоком уровне.

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В начале июня стало известно, что российские авиаперевозчики решили платить за иностранные самолеты в рублях. Десять российских авиакомпаний открыли в российских банках рублевые счета типа «С» для оплаты лизинга иностранных самолетов, принадлежащих компаниям из недружественных стран. В их числе — «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора». Помимо них еще пять перевозчиков в тот момент находились в процессе открытия счетов — это «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», «Ай флай».

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Софья Ермакова
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