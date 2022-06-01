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Российские авиакомпании решили платить за иностранные самолеты в рублях

Российские авиакомпании открыли счета для оплаты лизинга иностранных самолетов в рублях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Десять российских авиакомпаний открыли в российских банках рублевые счета типа «С» для оплаты лизинга иностранных самолетов, принадлежащих компаниям из недружественных стран. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова федерального чиновника. Информацию источника подтвердил человек, близкий к правительству России.

В число компаний, решивших оплачивать аренду самолетов рублями, вошли «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора». Помимо них еще пять перевозчиков находятся в процессе открытия счетов — это «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», «Ай флай».

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После начала специальной военной операции на Украине самолеты российских авиакомпаний начали задерживать или арестовывать за рубежом. Это коснулось только воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России. Позже Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта.

В начале апреля президент страны Владимир Путин разрешил платить за покупку или лизинг зарубежных самолетов, принадлежащих компаниям из недружественных стран, в рублях через счета в российских банках. Сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу российского Центробанка на день исполнения обязательств.

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Платон Щукин
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