Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные обстреляли город в ЛНР из американской РСЗО

Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ города Ровеньки из РСЗО М142 HIMARS
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около 06:30 украинские военные со стороны Артемовска выпустили по Ровенькам две ракеты из американской РСЗО.

28 июня стало известно о первом применении украинскими войсками РСЗО М142 HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, ракетный удар был нанесен по городу Перевальск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России сняли все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения
Следователи завели дело о нарушении безопасности после падения АН-30 в Якутии
Российская стилистка раскрыла способы выглядеть модно в жару
Лидеру Братской банды дали 25 лет строгого режима за жестокие убийства
Пожарные нашли нарколабораторию пока тушили деревенский дом
Ядерной энергетике предсказали расцвет
Финляндия сняла все ограничения на въезд россиян
Переломным моментом в переговорах Финляндии и Турции по НАТО стал кофе-брейк
Украинские военные обстреляли город в ЛНР из американской РСЗО
Обнаружено первое охотящееся под землей растение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.