Украинские военные обстреляли город в ЛНР из американской РСЗО

Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ города Ровеньки из РСЗО М142 HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около 06:30 украинские военные со стороны Артемовска выпустили по Ровенькам две ракеты из американской РСЗО.

28 июня стало известно о первом применении украинскими войсками РСЗО М142 HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, ракетный удар был нанесен по городу Перевальск.