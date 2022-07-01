В Казахстане дали оценку сотрудничеству с Россией

Глава МИД Казахстана Тлеуберди назвал Россию ключевым стратегическим партнером республики

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди дал оценку сотрудничеству страны с Россией. Об этом он высказался во время международной конференции, приуроченной к 30-летию дипломатической службы республики, пишет РИА Новости.

Глава казахстанского МИД назвал Россию ключевым стратегическим партнером и указал на динамичное развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами.

При этом Тлеуберди отметил, что одним из главных партнеров республики в Азии остается Китай. «Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Пояс и путь" будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста», — добавил дипломат.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они являются близкими, а сам президент РФ представляет надежного союзника для республики.