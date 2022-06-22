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Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

Президент Казахстана Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным близкими. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы республики, Путин является «надежным союзником Казахстана».

Отвечая на вопрос о том, не высказывал ли президент России разочарования после его слов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о признании ДНР и ЛНР, Токаев ответил отрицательно.

«Нет, мы провели очень хорошую встречу сразу после форума. Мы говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе», — заверил президент Казахстана.

В пятницу, 17 июня, Токаев в присутствии Путина во время выступления на ПМЭФ отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударственными территориями» и поставил их в один ряд с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией.

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