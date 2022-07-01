Дом автора знаменитой песни из «Завтрака у Тиффани» продадут в США

В Малибу выставили на продажу дом автора песни Moon River Генри Манчини

В США выставили на продажу дом, в котором жил кинокомпозитор Генри Манчини, написавший песню Moon River для фильма «Завтрак у Тиффани». Об этом сообщает Mansion Global.

Особняк 1958 года постройки находится в Малибу. За него попросили почти 13 миллионов долларов (более 718,9 миллиона рублей). Манчини купил это поместье в 1972 году за 147,5 тысячи долларов. Он умер в 1994 году. «Генри Манчини купил это убежище в Малибу на пике своей карьеры, черпая вдохновение в потрясающих закатах, наслаждаясь встречами с семьей и устраивая вечеринки со своими талантливыми друзьями и музыкантами», — рассказали дочери автора знаменитой песни Моника и Фелисе.

В распоряжении новых владельцев окажется дом с четырьмя спальнями площадью 205,5 квадратных метра. Там также есть террасы, с которых открывается вид на океан. На участке оборудован гараж на две машины, внутренний двор с обеденной зоной и выход на собственный пляж.

Ранее особняк в Малибу приобрел американский актер Джона Хилл. Сумма сделки составила 15,5 миллиона долларов (на тот момент около 886,65 миллиона рублей). Недвижимость находится в излюбленном месте артистов — районе Malibu Colony.