Звезда «Волка с Уолл-стрит» купил дом в излюбленном месте артистов

Актер Джона Хилл приобрел дом в Малибу за 15,5 миллиона долларов

Американский актер Джона Хилл приобрел особняк в калифорнийском Малибу. Об этом сообщает Dirt.

Сумма сделки составила 15,5 миллиона долларов (около 886,65 миллиона рублей). Предыдущий владелец приобретал дом в ноябре 2021-го за 16,9 миллиона долларов, так что объект достался Хиллу со скидкой.

Трехэтажный особняк в классическом стиле звезды фильма «Волка с Уолл-стрит» находится в излюбленном месте артистов — районе Malibu Colony. Площадь объекта — 287,9 квадратных метра. Дом 1931 года постройки отделан штукатуркой, черепица выполнена из дерева. В нем неоднократно проводили ремонт.

В особняке есть четыре спальни и столько же ванных комнат. Среди особенностей особняка риелторы выделяют гостиную со сводчатым потолком с деревянными балками, широкие арочные дверные проемы, а также кухню в стиле камбуза. Здесь также находится помещение, которое может быть переоборудовано под пространство для занятия йогой или тренажерный зал. Из окон и с балкона открывается вид на океан.

На участке площадью 0,06 гектара расположены внутренний двор с крытой зоной для приема пищи на свежем воздухе, а также деревянная терраса, с которой можно спуститься к океану. Для парковки предусмотрен гараж на две машины.

Ранее в 2021 году актер приобрел еще один особняк в районе Malibu Colony за девять миллионов долларов. Кроме того, он владеет двумя квартирами в городе Малибу.