Матвиенко заявила о появившемся у России и Белоруссии драйве на фоне санкций

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о появившемся у РФ и Белоруссии драйве на фоне санкций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что у России и Белоруссии в условиях западных санкций появился драйв, а также желание укреплять дружбу между странами. Об этом она заявила ТАСС.

По ее словам, роль двух государств возрастает в тех условиях, в которых они оказались в результате беспрецедентного санкционного давления и ограничений. «По настроению и в России, и в Белоруссии чувствую, что мы встряхнулись, у нас появился новый драйв, появилось новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств, укреплять нашу дружбу», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что в настоящее время страны вышли на беспрецедентный уровень интеграционных процессов. Это важно для развития двух государств, заключила спикер Совфеда.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия приложат совместные усилия, чтобы опротестовать санкции, введенные против обеих стран. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова.