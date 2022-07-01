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СК начал проверку после отравления детей на выпускном

СК в Тамбовской области начал проверку после массового отравления детей на выпускном

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет начал проверку после сообщений о массовом отравлении детей и родителей на выпускном в Тамбовской области. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

По информации следователей, отравившиеся — выпускники школы №4 города Рассказово и их родители, которые накануне праздновали выпускной вечер в городском кафе. 14 человек были госпитализированы в рассказовскую больницу с признаками острой кишечной инфекции.

«Для проверки указанных сведений следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области трое подростков пошли по железнодорожным путям в кафе на выпускной и погибли под колесами поезда. Подростки должны были праздновать выпускной вечер в кафе, которое находится в поселке Мордово. Мальчики решили сократить путь и направились по железнодорожному полотну в районе станции Оборона. Там подростков настиг поезд сообщением МоскваВолгоград. Спасти несовершеннолетних не удалось, они скончались на месте от полученных травм.

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Марина Совина
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