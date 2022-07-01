В ДНР заявили о наступлении в направлении Славянска и Угледара

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о наступлении на Славянск и Угледар

Силы Донецкой народной республики ведут наступление в направлении Славянска и Угледара. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил в эфире Первого канала.

По его словам, наступательные действия в направлении Славянска проходят медленно, но уверенно. Безсонов отметил, что активизация боевых действий со стороны ДНР также происходит на южном фронте в районе Угледара.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России вместе с Народной милицией (НМ) ЛНР взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Он добавил, что в настоящий момент ВС РФ и НМ ЛНР развивают наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские военные.