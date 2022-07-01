Силы ЛНР и России взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: союзные силы заняли Спорное, Золотаревку и Белую Гору

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России вместе с Народной милицией Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском. Об этом помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, союзные подразделения заняли населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Он также добавил, что в настоящий момент ВС РФ и НМ ЛНР активно развивают наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские военные.

Ранее посол ЛНР Родион Мирошник сообщал, что союзные силы республики и России ведут наступление на Лисичанск с четырех направлений. Дипломат добавил, что в пригороде «с юга и востока большинство населенных пунктов уже контролируются союзными войсками».