В России для гостиниц обнулили ставку НДС

Ростуризм: в России с 1 июля обнулили ставку НДС для отелей на пять лет

В России с 1 июля для отелей и объектов туристической индустрии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обнулили ставку НДС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Отмечается, что льготный период для нулевой ставки будет составлять пять лет (до 30 июня 2027 года) и распространится как на действующие гостиницы, так и на введенные в эксплуатацию в 2022 году.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, данная мера поддержки будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли, привлечению в нее новых инвесторов, а также поддержанию на туррынке комфортного соотношения цены и качества. Кроме того, глава ведомства заявила, что обнуление налоговой ставки позволит решить вопрос с острым дефицитом современных качественных отелей в России.

В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос обнуления НДС для туроператоров. Политик отметил, что действовать надо «очень аккуратно», поскольку НДС является налогом, который показывает здоровье отрасли.