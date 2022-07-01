Иностранные производители электроники нашли способ сохранить продажи в России

«Ъ»: иностранные производители электроники в России сохранят продажи с помощью ЕАЭС

Иностранные компании, продолжившие производство электроники в России, нашли способ сохранить и продажи в стране — они намерены освоить непрямые схемы поставок, сообщил «Коммерсанту» близкий к правительству источник. Технику будут официально вывозить для продажи в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию), а затем возвращать в Россию в рамках параллельного импорта. С помощью подобно схемы производитель сможет официально объявить о прекращении поставок на российский рынок и снизить риск вторичных санкций.

По информации собеседников газеты, на таких условиях уже начал работать завод Samsung в Калужской области — на его долю приходилась большая часть продаж телевизоров в России. На заводе хранятся собранные телевизоры, которые вендор не разрешает продавать в России напрямую. «Предполагается, что их могут экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта», — сообщил источник на рынке. По такому же пути могут пойти и другие производители, так как продажа бизнеса в стране для них является «менее предпочтительным вариантом».

Глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин подтвердил, что российский завод Samsung работает, но «неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти». Он также сообщил, что запасы произведенных в стране телевизоров Samsung вывозят в страны СНГ, но о возврате техники на отечественный рынок эксперту ничего не известно. Мишин согласен с тем, что сокращать бизнес в России компании невыгодно.

По мнению преподавателя Moscow Digital School Анатолия Семенова, схема поставок товаров на российский рынок через ЕАЭС «очень жизнеспособна». Он счел ее разумной тактикой, которой будут придерживаться большинство вендоров. Тем не менее пока неизвестно, как дальше будет поддерживаться производство, построенное на иностранных комплектующих, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров без согласия правообладателя 28 июня. В начале мая Минпромторг обнародовал перечень товаров для параллельного импорта — в него вошли смартфоны и электроника (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Dell, LG, Toshiba), бытовая техника (Electrolux, Dyson, Philips) и другая продукция.