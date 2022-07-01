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Франции предложили переименовать оружие для Украины в честь императора-деспота

Посол России в Париже Мешков предложил переименовать «Цезари» в «Неронов»

Фото: Charles Platiau / Reuters

Самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые Франция передает украинским властям, следует переименовать — поскольку их используют против мирного населения, назвать их стоит в честь деспотичного римского императора Нерона, считает посол России в Париже Алексей Мешков. Его слова приводит РИА Новости.

«Париж достаточно уже далеко продвинулся в поставках вооружения, на что мы неоднократно обращали внимание наших французских коллег. Тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения. А вообще-то пора бы переименовать французские [артиллерийские установки] "Цезари" в "Неронов"», — предложил дипломат.

Мешков пояснил, что его предложение связано с тем, какое место в истории занимал римский император Нерон: в основном исторические источники описывают его как непомерно жестокого деспота.

Париж передал Киеву уже 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров. До начала спецоперации России на Украине у французской армии было 76 таких гаубиц.

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Виктория Кондратьева
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