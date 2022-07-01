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Среда обитания

Минстрой отреагировал на предложение о запрете льготной ипотеки на «однушки»

Минстрой не поддержал инициативу о запрете льготной ипотеки на «однушки» и студии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Минстрое России отреагировали на предложение Счетной палаты запретить выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой на покупку студий и однокомнатных квартир. Власти не рассматривают корректировки программы, говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что не поддерживают инициативу ограничить приобретение малометражного жилья по льготной ипотеке. «Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья», — заявил Минстрой.

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Свою позицию ведомство объяснило тем, что льготная ипотека реализуется для улучшения жилищных условий граждан. В случае введения ограничений на «однушки» и подобные объекты в стране могут возникнуть барьеры для покупки жилья — для большего по площади жилья увеличится первоначальный взнос и ежемесячный платеж.

С предложением ограничить льготную ипотеку ранее выступила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она заявила, что разрешение приобретать по льготной ипотеке «однушки» и студии поддерживает спрос на некомфортные типологии жилья. По ее словам, в большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, то в будущем «уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия».

Ударная волна
Нина Ташевская
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