В России предложили запретить выдачу льготной ипотеки на «однушки» и студии

Счетная палата предложила запретить выдавать льготную ипотеку на «однушки» и студии

Счетная палата России предлагает запретить выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом в интервью РИА Новости заявила аудитор ведомства Наталья Трунова.

Как пояснила специалист, Счетная палата выступает за исключение студий и однокомнатных квартир из всех программ с государственной поддержкой, поскольку «государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий». Она отметила, что в большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, то в будущем «уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия».

По словам Труновой, это провоцирует рост на рынке жилья доли однокомнатных квартир и студий как наиболее часто покупаемых. Предлагаемое Счетной палатой изменение может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, а также улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье.

Вместе с тем Трунова подчеркнула, что ипотечные программы с государственной поддержкой необходимы. «Однако они должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания — отдельная комната каждому члену семьи», — заключила она.

Ранее экономист и финансист Николай Переславский раскрыл россиянам способы сократить платежи по ипотеке. По словам специалиста, один из таких способов — досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита. Это менее выгодно, но поможет снизить нагрузку на кошелек заемщика сразу, заметил он. Другая возможность уменьшить ипотечный платеж — рефинансирование кредита.