Часть США откажется от фейерверков на День независимости

На северном берегу озера Тахо в США откажутся от фейерверков на День независимости страны

В одном из туристических мест на северном берегу озера Тахо в США решили отказаться от фейерверков на День независимости страны, который отмечается 4 июля. Пиротехника может вызвать возгорания и стать причиной вредных выбросов в атмосферу, сообщает The Guardian.

Вместо салюта в небольшом городе Инклайн-Виллидж решили устроить световое шоу с помощью 200 дронов, которые будут двигаться под музыку. Отказ от традиционных фейерверков связан с риском возгорания территории — ежегодно в этот день возникает в среднем 18,5 тысячи пожаров. Нынешнее положение усугубляет жаркая погода.

Местные власти также задумались об экологических последствиях подобных представлений. В результате фейерверков в атмосферу выбрасываются вредные вещества, а также нарушается жизнь животных. Некоторые американцы пожаловались из-за отмены салюта. Однако эксперты предположили, что в будущем ситуация изменится. «Учитывая повышенные риски пожарной опасности, которые возникают все раньше и раньше, я полагаю, можно ожидать, что 4 июля будет все меньше возможностей устроить фейерверк», — заявил климатолог Крейг Клементс.

Ранее в двух крупнейших водохранилищах Калифорнии зафиксировали критически низкий уровень воды из-за засухи. Второе по величине водохранилище «золотого» штата — озеро Оровилл — заполнено водой на 55 процентов от общего объема. Жители оказались вынуждены ограничить потребление воды.