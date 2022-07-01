Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС в ближайшее время не будет устанавливать потолок цен на нефть из России

Обсуждаемое странами Евросоюза ограничение цен на нефть из России в рамках новых санкций не будет установлено в ближайшее время. О подробностях стало известно Bloomberg.

Насчет введения потолка цен в настоящее время рассуждают только послы ЕС, а реализация механизма пока не предусматривается. Согласно агентству, вместо этого блок стран планирует сделать акцент на расширении и усилении уже принятых мер, в том числе против технологического экспорта, предпринимателей и юридических лиц из России.

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. В Германии заявили, что страны G7 хотят установить максимальную стоимость российской нефти путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон и его союзники обсуждают установление потолка цен на нефть, закупаемую у России. По его словам, такая мера позволит сократить прибыль Москвы от продажи энергоносителей.

Идея Запада несовершенна и имеет ряд недостатков, их озвучил главный исполнительный директор Shell Plc Бен ван Берден. По его словам, эта система будет работать только при широком участии стран за пределами Европы и США. «[В противном случае] вы продолжите просто наблюдать за тем, что сейчас происходит, а именно, что российская нефть будет поступать в страны, которые вполне могут покупать нефть марки Urals», — объяснил он.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.