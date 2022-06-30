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Глава Shell скептически отнесся к введению потолка цен на нефть из России

Глава Shell скептически отнесся к идее G7 о потолке цен на российскую нефть

Фото: Marika Kochiashvili / Reuters

Мир движется к неспокойному периоду, поскольку сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и нефти усугубляет глобальный энергетический кризис, заявил главный исполнительный директор Shell Plc Бен ван Берден. При этом он скептически отнесся к идее ввести потолок цен на российскую нефть, пишет Bloomberg.

Когда его спросили об идее «Большой семерки» (G7) установить верхний предел цен на нефть, чтобы ограничить доходы Кремля от продажи энергоносителей, Ван Берден заявил: «Вы уже видите все недостатки». По его словам, эта система будет работать только при широком участии стран за пределами Европы и США.

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«[В противном случае] вы продолжите просто наблюдать за тем, что сейчас происходит, а именно, что российская нефть будет поступать в страны, которые вполне могут покупать нефть марки Urals», — объяснил он.

Государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России. Неназванный чиновник из Германии заявил о том, что страны G7 хотят установить предельную стоимость российской нефти и подчеркнул, что на эту тему ведутся «очень конструктивные» обсуждения.

Индия и КНР могут помешать реализации замысла G7, пишет Financial Times. «Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю», — отметило издание.

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Платон Щукин
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