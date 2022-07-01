Американский гигант осложнит жизнь российским геймерам

«Ъ»: Nvidia прекратила продавать лицензии на ПО для облачного гейминга в России

Американский технологический гигант Nvidia прекратил продлевать и продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение (ПО) для облачного гейминга — способа запускать игру на удаленном сервере с передачей изображения на устройства игроков. Соответствующую информацию получил «Коммерсантъ» от основателя сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталия Стародубова, а также еще одного источника из крупного российского IT-холдинга. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры.

Система для совместного удаленного использования сеанса Nvidia Grid в облачном гейминге больше не будет доступна пользователям из России. Такое решение компании может осложнить жизнь российским геймерам. Лицензия на фирменную технологию позволяла использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах. В результате работа оборудования становилась более эффективной, была возможность подключать больше игроков к сервису одновременно. «Если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — сообщил Стародубов.

Прекращение действия лицензии для компаний, которые по большей части использовали эту систему, может привести к повышению цен на услуги. Однако компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования, считает Стародубов.

Помимо этого, остановка лицензий, по мнению экспертов, может повлиять на работу суперкомпьютеров российских компаний. Тем не менее Nvidia пока не блокирует действующие лицензии, уточняет источник издания на рынке. Он объяснил это тем, что в будущем компания рассчитывает вернуться на российский рынок.

В начале марта Nvidia объявила о прекращении работы с Россией. Такое решение стало реакцией на начало военной спецоперации Москвы на Украине. Представитель компании заявил, что поставки в страну больше не ведутся.