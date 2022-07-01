Шеф-повар поставил точку в споре о лучшей заправке для окрошки

Шеф-повар Малышев назвал заправку для окрошки делом вкуса

Окрошка — это традиционное сезонное блюдо, но в каждом регионе России ее готовят по-разному. В разговоре с «Лентой.ру» шеф-повар Григорий Малышев поставил точку в популярном споре о лучшей заправке для этого блюда. По его словам, единственного правильного ответа не существует, так как это блюдо очень индивидуально для каждого.

Основные ингредиенты

Летом на грядках растут огурцы, картофель и редис, которые проще всего вырастить, поскольку он не требует много внимания, отметил шеф-повар. «Это основные опоры окрошки, те самые три слона. Еще яйцо, назовем его черепахой — это исконные продукты, которые добавляют все всегда и везде, но, если вы не добавите редис, ничего страшного», — поделился он.

Ресторанная окрошка

По словам, шеф-повара, вариаций окрошек очень много, и каждый ресторан в Москве хочет выделится, поэтому кто-то добавляет хрен, кто-то добавляет в хрен сливочное масло, придавая более нежный сливочный вкус, а кто-то перетирает желтки. «У каждого ресторана свой шеф-повар, а каждый шеф-повар — это творец», — подчеркнул Малышев.

Виды заправок

В каждом регионе России готовят окрошку по-разному. Если мы возьмем регионы ближе к югу, например, Липецкую или Воронежскую область, то это будет мучная закваска. У нас это больше черный сладкий квас или белый квас на белом хлебе, или кефир и минеральная вод. Регионы ближе к востоку готовят окрошку больше на танах, айранах, также есть окрошка на сыворотке, также ее можно сделать просто на минеральной воде Григорий Малышев шеф-повар

Сколько людей, столько и рецептов, при приготовлении окрошки можно использовать любую заправку, считает шеф-повар. Главное, обязательно посолить и поперчить блюдо, чтобы рецепторы сфокусировались на вкусе.

«Я бы сказал, что окрошка — это индивидуальное блюдо индивидуального человека. Если у тебя есть желание что-то сделать и изменить, окрошка — для тебя, потому что в ней ты можешь творить все что угодно, потому что правил никаких нет. Это как картина, вопрос лишь в том, получится ли у тебя красиво», — подытожил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин предупредил о вреде окрошки. По его словам, это блюдо раздражает слизистую и вызывает повышенное газообразование.