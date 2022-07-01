Педофила осудили на 16 лет за сексуальное насилие над малолетними падчерицами

В Якутске суд дал 16 лет педофилу, который в течение пяти лет насиловал двух падчериц

В Якутске суд приговорил к 16 годам лишения свободы 32-летнего педофила за совершение преступлений против половой неприкосновенности падчериц. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

Его признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Сначала он признал вину, однако потом отказался от своих слов и заявил о невиновности.

По данным ведомства, первый случай сексуального насилия произошел в 2016 году, когда девочкам было восемь и десять лет.

Они долгое время боялись рассказать о происходящем, но в 2021 году сообщили матери о действиях отчима, после чего женщина сразу же обратилась в полицию.

В ходе экспертизы у фигуранта была выявлена склонность к гетеросексуальной педофилии. Известно о 61 эпизоде насилия. Девочкам оказана необходимая психологическая помощь.