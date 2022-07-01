В Кремле рассказали о выборе места для площади имени ЛНР в Москве

Песков заявил, что место для площади имени ЛНР в Москве выберут с помощью голосования

Место для площади имени Луганской народной республики (ЛНР) в Москве выберут с помощью голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, если уж у нас площадь ДНР есть, должна быть и площадь ЛНР, конечно», — заявил представитель Кремля.

Голосование, в рамках которого москвичи выберут территорию для площади в честь ЛНР, запустили 1 июня. Среди предложенных вариантов участок между съездом на Новый Арбат и Проточным переулком, место в районе улицы Академика Пилюгина, а также территория вдоль Большого Ржевского переулка. Кроме того, участники голосования могут доверить выбор специалистам.

Ранее территории возле посольства США в Москве присвоили название «Площадь ДНР». 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.