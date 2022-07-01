Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле рассказали о выборе места для площади имени ЛНР в Москве

Песков заявил, что место для площади имени ЛНР в Москве выберут с помощью голосования

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Место для площади имени Луганской народной республики (ЛНР) в Москве выберут с помощью голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, если уж у нас площадь ДНР есть, должна быть и площадь ЛНР, конечно», — заявил представитель Кремля.

Голосование, в рамках которого москвичи выберут территорию для площади в честь ЛНР, запустили 1 июня. Среди предложенных вариантов участок между съездом на Новый Арбат и Проточным переулком, место в районе улицы Академика Пилюгина, а также территория вдоль Большого Ржевского переулка. Кроме того, участники голосования могут доверить выбор специалистам.

Ранее территории возле посольства США в Москве присвоили название «Площадь ДНР». 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
С фабрики IKEA перед продажей захотели уволить половину сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.