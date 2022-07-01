В Минпросвещения назвали инертность системы образования огромным плюсом

Замглавы Минпросвещения Зырянова назвала инертность системы образования огромным плюсом

Инертность российской системы образования является огромным плюсом. С таким заявлением выступила замглавы Минпросвещения Анастасия Зырянова, ее слова приводит ТАСС. Так она ответила на вопрос ведущего сессии Петербургского международного юридического форума Владимира Соловьева о причинах, по которым предшественникам Зыряновой не удалось «испортить детей» и разрушить образование.

По мнению чиновницы, в России действительно предпринимались такие усилия, однако благодаря инертности системы сделать это не получилось. Зырянова сравнила образование с огромным кораблем, для изменения курса движения которого бессмысленно совершать резкие движения.

«Большая инертность системы образования (...) наверное, где-то и минус, но, с другой стороны, это огромный плюс. Несмотря на то что (...) принимались беспрецедентные усилия для того, чтобы разрушить наше образование, чтобы сломать наших детей, направить их в другое русло, этого не произошло», — рассказала чиновница.

Более подробно о том, кто и как пытался испортить российских детей, не сообщается.

Ранее стало известно, что все российские вузы вышли из Болонской системы образования. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что отказ от этой системы связан с новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.