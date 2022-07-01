Экс-участница «Ранеток» рассказала о сумме гонораров солисток группы

Экс-участница «Ранеток» Огурцова рассказала, что получала до 100 тысяч рублей за концерт

Российская певица и актриса, экс-участница «Ранеток» Женя Огурцова в эфире передачи «Детектор» на телеканале «Пятница!» рассказала о сумме гонораров, которые солистки группы получали за выступления.

32-летняя солистка музыкального коллектива, просуществовавшего с 2008 по 2013 год, сообщила, что за время концертной деятельности наибольшую прибыль получали продюсеры группы.

За одно выступление, по словам Огурцовой, каждая из участниц «Ранеток» получала от 30 до 100 тысяч рублей притом, что коллективу удавалось собирать «Олимпийский» и «Лужники», а также выступать на разогреве у Бритни Спирс.

За весь период существования группы каждая из солисток заработала около шести миллионов рублей, что, по мнению ведущего передачи Марка Бартона, является «копейками».

В ноябре прошлого года Огурцова заявила о харассменте со стороны продюсеров «Ранеток», а также сообщила о моральном насилии со стороны руководителя коллектива Сергея Мильченко, который давал исполнительницам алкоголь до совершеннолетия и просил называть себя «папа Ранетка», сознательно ограждая участниц группы от родителей.