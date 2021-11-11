Экс-участница «Ранеток» вспомнила о домогательствах продюсеров группы

Бывшая участница российской девичьей поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова вспомнила о домогательствах со стороны продюсеров. Подробностями о харассменте она поделилась во время интервью для шоу «Алена, блин!», запись которого опубликована в YouTube.

Артистка заявила, что в 16 лет один из продюсеров коллектива подарил ей фаллоимитатор и запер в гостиничном номере. «Я была невинной девочкой. Меня закрывает взрослый мужик в номере», — рассказала Огурцова.

В ходе интервью она обвинила продюсера Сергея Мильченко в эмоциональном насилии. Певица отметила, что им до совершеннолетия давали алкоголь, а Мильченко называл себя «папа Ранетка», сознательно ограждал Огурцову и других участниц группы от родителей, а также не разрешал дружить с другими знаменитостями. «Вел дневник месячных. Чтобы понимать, что если мы психуем, то у нас просто месячные», — подчеркнула экс-«Ранетка».

Ранее Женя Огурцова призналась, что занималась сексом с коллегой по коллективу Леной Третьяковой. Известно, что обе до сих пор поддерживают дружеские отношения.