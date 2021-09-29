Создатель «Ранеток» рассказал о разрушивших группу деньгах

Музыкальный продюсер и создатель «Ранеток» Сергей Мильниченко рассказал о ссорах и скандалах в коллективе, а также о разрушивших группу деньгах. Его слова приводятся в девятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

По словам Мильниченко, успех и всероссийская популярность «Ранеток» были случайными, настигли юных участниц группы слишком быстро и незаслуженно. «Они не были готовы. Они даже не смогли проникнуться этим. Они думали, что так будет теперь всегда, но этого не произошло», — отметил он.

Продюсер признался, что в 2011 году планировал выпуск четырех сольных альбомов, однако коллектив стал разрушаться из-за ссор, накопившихся обид и ненависти. «Деньги стали кончаться, и надо [было] найти виновника. Деньги все делают. Сложно не зазвездиться. Сложно не подумать, что ты какая-то особенная», — резюмировал он.

Мильниченко признался, что, набирая артисток для группы, делал ставку на «веселых и харизматичных», однако громкого успеха от этого проекта он не ждал: «То, что произошло, невозможно спрогнозировать и купить. Это все произошло само собой. Их по тени узнавали, представляете? Это все быстро лопнуло, потому что не готовы все были к этому».

Российская поп-рок-группа «Ранетки» была сформирована Мильниченко в 2005 году. В первоначальный состав коллектива вошли Аня Руднева, Женя Огурцова, Лера Козлова, Наташа Щелкова, Лена Гальперина и Алина Петрова. Две последние девушки покинули группу в том же году, им на смену пришла Лена Третьякова. В дискографии «Ранеток» пять студийных альбомов (включая переиздание релиза «Верните рок-н-ролл!!!»), участницы группы также стали героинями одноименного сериала на телеканале СТС. Коллектив распался в 2013-м.

В девятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2008 году, появлении хипстеров, взлете группы «Кровосток», популярности «Ранеток» и вирусном клипе «Стекловаты». Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая, шестая и седьмая и восьмая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

