46-летняя Риз Уизерспун снялась в рекламе купальников

Актриса Риз Уизерспун снялась в рекламе купальников собственного бренда Draper James

Голливудская актриса Риз Уизерспун стала героиней откровенной рекламной кампании собственного бренда Draper James. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость снялась на пляже, сидя на доске для серфинга у воды. На размещенном кадре она позирует в слитном купальнике с глубоким декольте в белую клетку, верх которого выполнен в голубом цвете, а низ — в темно-синем. При этом волосы звезды уложены легкими волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.

Известно, что стоимость указанного плавательного костюма составляет 92 доллара с учетом скидки (пять тысяч рублей). «Если бы "отдых" был купальником», — подписала пост актриса, который набрал десятки тысяч лайков в соцсети.

Подписчики восхитились внешним видом Уизерспун в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь просто невероятно», «Не слов, ты шикарна», «Идеальный купальник и фигура», «Ты вообще стареешь?», «Красотка», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2021 года фото выглядящей на 20 лет Риз Уизерспун на обложке журнала разозлило фанатов. Актрису засняли для Instyle в наряде черного цвета, который состоит из кружевного кроп-топа с глубоким декольте и коротких шорт с ремнем. Поклонники не оценили снимок из-за чрезмерной ретуши лица героини фотосессии.