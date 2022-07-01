В США предупредили Украину о риске потерять новые территории

Профессор Купчан заявил о потере Украиной новых территорий в случае продолжения конфликта

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к потере страной новых территорий. Об этом он написал в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Купчан считает, что даже с дополнительными поставками вооружения от Запада украинской стороне едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, которые были взяты под контроль Россией.

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», — предупредил профессор.

По его словам, чем дольше длится конфликт на Украине, тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрались вернуться на остров Змеиный. «Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет», — заявил заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов. По его словам, ВСУ планируют установить физический контроль над всем островом, на данный момент украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия».