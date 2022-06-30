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Украинские войска собрались вернуться на остров Змеиный

Замглавы Генштаба Украины Громов заявил о намерении ВСУ взять под контроль остров Змеиный

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрались вернуться на остров Змеиный. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов, его цитирует РИА Новости.

«Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет», — сказал Громов.

По его словам, ВСУ планируют установить физический контроль над всем островом, на данный момент украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия».

Ранее российский депутат Светлана Журова объяснила, что российские войска покинули территорию Змеиного, чтобы продемонстрировать Западу готовность сотрудничать по гуманитарным вопросам. Она также добавила, что Россия может вернуть войска на остров Змеиный, если увидит угрозу для вывоза зерна с территории Украины и провокации со стороны Киева.

Остров Змеиный входит в состав Одесской области и находится в Черном море. Россия заняла эту территорию 24 февраля, в первый день специальной военной операции.

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Алевтина Запольская
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