В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный

Депутат Журова заявла, что Россия вернет войска на Змеиный при проблемах с вывозом зерна

Россия может вернуть войска на остров Змеиный, если увидит угрозу для вывоза зерна с территории Украины и последуют провокации со стороны Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она объяснила, почему Россия вывела войска с острова.

Почему Россия покинула Змеиный?

Российские войска покинули территорию Змеиного, чтобы продемонстрировать Западу готовность сотрудничать по гуманитарным вопросам, утверждает парламентарий.

«Нас упрекают в том, что мы якобы не даем возможности создания гуманитарного коридора для вывоза зерна, что это может грозить мировым голодом. Это не так, есть другие пути, чтобы его вывезти. Не мы заминировали порты и затопили корабли. Украинская сторона могла найти другие возможности, но не захотела. Мы не имеем права [допустить], чтобы нас обвиняли, к тому же факт есть — остров Змеиный у нас», — сказала она.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее заявил, что Россия завершила на Змеином свои задачи. Он назвал вывод гарнизона Вооруженных сил России «шагом доброй воли».

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — заявил Конашенков.

Может ли Россия вернуться на остров?

По словам Светланы Журовой, в случае провокаций со стороны Украины, Москва вернет войска на территорию.

Мы идем на этот шаг, понимая, что это не должно быть инструментом для заявлений на Западе для обвинения нас. Если это будет использовано не в тех целях, которые заявлены, мы можем вернуть обратно [войска на остров Змеиный] Светлана Журова депутат Госдумы

Чем важен Змеиный?

Остров Змеиный входит в состав Одесской области и находится в Черном море. Россия заняла эту территорию 24 февраля, в первый день специальной военной операции.

Изначально власти Украины заявили о гибели всех защитников острова, а также представлении их к наградам посмертно. Однако российское Минобороны сообщило о сдаче в плен 82 военнослужащих. Позже в Киеве подтвердили эту информацию.

На протяжении всей специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимали попытки вернуть Змеиный.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, у объекта стратегическое значение. Он назвал это хорошим местом для размещения противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.