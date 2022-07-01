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Западу указали на изъян санкционной стратегии против России

Al Jazeera заявила, что Запад ведет несистемную санкционную политику в отношении России

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Страны Запада ведут слишком несистемную политику в отношении России, из-за чего все рестрикции не достигают своей цели. С таким мнением выступил сотрудник американского Института внешнеполитических исследований Максимилиан Хесс в колонке для Al Jazeera.

По мнению колумниста, из-за этого изъяна США и страны Европы страдают от рестрикций так же сильно, как Россия. При этом, считает Хесс, у Кремля нет четкой стратегии по преодолению санкционного давления, тем не менее ему удается оказывать ответное давление на западные страны. «[Российские власти] считают, что единство Запада пошатнется, поскольку экономические последствия введения санкций наносят ущерб ему самому», — отметил эксперт, добавив, что на этом «строится российская пропаганда».

Ранее профессор экономики Стив Ханке заявил, что США и Евросоюз несут «ошеломляющие потери» от санкций против России. С таким же мнением выступал итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over.

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