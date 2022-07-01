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Россиянам раскрыли способ сократить траты на ЖКУ после повышения тарифов

Эксперт Соловьева посоветовала заключать прямые договоры с РСО для сокращения трат на ЖКУ

Фото: Леся Полякова / РИА Новости

Россиянам посоветовали заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО), чтобы сократить траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) после повышения тарифов с 1 июля. Способы сэкономить или компенсировать платежи раскрыла независимый эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева, пишет «Российская газета».

Как пояснила специалистка, перед переводом на прямой договор собственникам необходимо провести общее собрание, где все должны проголосовать за эту опцию. Затем управляющая компания сформирует пакет документов (протокол общего собрания собственников, инженерную документацию) и передаст его в РСО.

Далее каждому жителю начнут приходить индивидуальные квитанции по его потреблению по счетчикам, и платить они будут только за себя — проблемы неплатежей соседей собственников больше не будут касаться. Управляющая компания при этом продолжит обслуживать дом по всем базовым и дополнительным услугам ЖКХ.

Другим способом экономии Соловьева назвала получение дополнительной прибыли за счет размещения рекламных конструкций на кровле и фасадах здания — так можно компенсировать часть услуг (консьержа, озеленение и прочее).

Кроме того, можно сдавать в аренду технические помещения и места общего пользования под торговые помещения или услуги, например, химчистки. Подобным способом можно компенсировать затраты на коммунальные услуги, однако решение по вопросу должно приниматься на общем собрании собственников.

По словам эксперта, оптимизировать средства владельцев квартир можно и за счет создания специального счета на капитальный ремонт с распоряжением им через общее собрание на актуальные потребности дома. При помощи него собственники могут направлять обязательные отчисления на капремонт по мере необходимости на обновление дома, а также самостоятельно выбирать подрядчиков для исполнения.

Ранее россиянам назвали способ уменьшить платежи по ипотеке. В этом, по словам экспертов, должно помочь досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита. Это менее выгодно, но поможет снизить нагрузку на кошелек заемщика сразу, заметили специалисты.

Ударная волна
Нина Ташевская
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