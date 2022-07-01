Продавщица супермаркета ушла в вебкам и стала миллионершей

Продавщица Латиша Джонс открыла вебкам-агентство и начала зарабатывать миллионы рублей

Британка Латиша Джонс ушла в вебкам и начала зарабатывать миллионы рублей каждый месяц. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Девушка призналась, что столкнулась с упомянутой сферой в 19 лет. В то время она училась в университете на криминалиста и трудилась продавщицей в сети супермаркетов Tesco, однако решила оставить оба занятия ради карьеры онлайн-модели. Экс-студентка заявила, что ее привлек быстрый и легкий заработок: так, за час она получала 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

При этом британка не просто стала успешной манекенщицей, но и открыла собственное вебкам-агентство. По словам 21-летней Джонс, на данный момент бизнес приносит ей 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) в месяц. «Некоторым клиентам просто нравится рассказывать о своей жизни. Это самые разные люди: от бизнесменов до обычных семьянинов», — описала модель нюансы своей специализации.

Вдобавок героиня материала отметила, что не хотела бы возвращаться к прежнему образу жизни, и заверила, что ее занятие полностью одобряют родственники. «Моей бабушке это интересно, она всегда стремится узнать больше, спрашивает, как дела у моих девочек. Сестра-близнец и друзья тоже поддерживают меня», — заключила модель.

В апреле сообщалось, что изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Изначально Глум разместила в TikTok ролик, где плюнула на экран телефона, отвечая юзеру, с чьим мнением была не согласна. Видео стало вирусным, и впоследствии данная идея начала приносить шотландке доход — подписчики мужского пола оказались готовы платить ей большие суммы за подобное унижение.