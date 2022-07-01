Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Продавщица супермаркета ушла в вебкам и стала миллионершей

Продавщица Латиша Джонс открыла вебкам-агентство и начала зарабатывать миллионы рублей

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Британка Латиша Джонс ушла в вебкам и начала зарабатывать миллионы рублей каждый месяц. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Девушка призналась, что столкнулась с упомянутой сферой в 19 лет. В то время она училась в университете на криминалиста и трудилась продавщицей в сети супермаркетов Tesco, однако решила оставить оба занятия ради карьеры онлайн-модели. Экс-студентка заявила, что ее привлек быстрый и легкий заработок: так, за час она получала 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

При этом британка не просто стала успешной манекенщицей, но и открыла собственное вебкам-агентство. По словам 21-летней Джонс, на данный момент бизнес приносит ей 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) в месяц. «Некоторым клиентам просто нравится рассказывать о своей жизни. Это самые разные люди: от бизнесменов до обычных семьянинов», — описала модель нюансы своей специализации.

Материалы по теме:
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта 2021
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Вдобавок героиня материала отметила, что не хотела бы возвращаться к прежнему образу жизни, и заверила, что ее занятие полностью одобряют родственники. «Моей бабушке это интересно, она всегда стремится узнать больше, спрашивает, как дела у моих девочек. Сестра-близнец и друзья тоже поддерживают меня», — заключила модель.

В апреле сообщалось, что изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Изначально Глум разместила в TikTok ролик, где плюнула на экран телефона, отвечая юзеру, с чьим мнением была не согласна. Видео стало вирусным, и впоследствии данная идея начала приносить шотландке доход — подписчики мужского пола оказались готовы платить ей большие суммы за подобное унижение.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»
В России повысят цены на газ для всех категорий потребителей
В России изменили правила получения скидки на ОСАГО для одной категории людей
Российские банки начали оценивать клиентов по принципу светофора
Продавщица супермаркета ушла в вебкам и стала миллионершей
Доктор Мясников предупредил об опасности витаминов
СК начал проверку после отравления детей на выпускном
Великобритания выдала лицензию на завершение операций с Росбанком
В Финляндии высказались о размещении в стране сил НАТО
В России появилась «витрина ГИБДД» с информацией о нарушениях ПДД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.